Губернатора-взяточника Белых отправили на "строгую" зону

Бывший глава Кировской области этапирован в колонию строгого режима, где он будет отбывать восьмилетний срок.
Перед отъездом Белых осмотрел тюремный врач и перед этапом выдал ему все необходимые лекарства.
По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, Никита Белых этапом отправлен в колонию к месту отбывания наказания.
Как пишет Life.ru, пока неизвестно, где именно Белых будет отбывать срок. Ранее сообщалось, что Белых надеется получить в колонии должность библиотекаря.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Владимир Путин недавно прокомментировал дело Белых. По словам президента, решение о виновности или невиновности экс-губернатора Кировской области примет суд, но ситуация с его задержанием при передаче денег в Москве вызывает много вопросов.
"Но, согласитесь, все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берет деньги у предпринимателя, и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. Ну, это как-то очень странно. Поэтому, я думаю, нужно, не предвосхищая решения суда, дождаться этого решения", - сказал Путин.
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