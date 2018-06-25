Как США ударят по "Северному потоку-2"

Власти Дании намеренно не выдают разрешение на строительство газопровода под давлением США, сообщают "Известия", ссылаясь на источники в российских дипломатических кругах. Рассмотрение заявки, которую подали в апреле 2017 года, затянулось и вместо четырех месяцев идет больше года.



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Дания - одна из пяти стран, через которую должен пройти "Северный поток-2". Это единственное государство, представители которого до сих пор не дали ответ по поводу заявки на строительство трубопровода.

Эксперты считают, что страна находится под давлением. С одной стороны у Копенгагена есть мощный союзник США, которым не выгодна успешная реализация проекта по строительству российского газопровода. Штаты пытаются навязать Европе покупку своего СПГ. С другой стороны Дании важно не испортить отношения с Германией, которая выступает в поддержку "Северного потока-2". Именно этим и объясняется долгое молчание Копенгагена.

Однако за это время власти успели принять поправки в закон о континентальном шельфе от 2005 года. В документе появился пункт, который позволяет государству отказывать в заявке на строительство трубопроводов в территориальном море Дании, руководствуясь направлениями внешней политики страны и политикой безопасности. Эти поправки будут распространяться не только на будущие заявки, но и на те, что были поданы до принятия закона.

Однако официальный представитель "Северного потока-2" Йенс Мюллер рассказал, что компания-оператор все равно рассчитывает получить разрешение от Дании в ближайшие несколько месяцев. Оснований для отказа, кроме нового закона, у Копенгагена нет. И, несмотря на то, что этот маршрут является оптимальным для прокладки газопровода, "Северный поток-2" построят в любом случае. В случае отказа это сделают в обход датского острова Борнхольм, заявил Мюллер.