В США коронована самая страшная собака планеты

В США на конкурсе самых уродливых собак World's Ugliest Dog в Сан-Франциско был выбран победитель.
По данным CBS, на этот раз победил английский бульдог Жа-Жа. Сообщается, что владелица девятилетнего пса из штата Миннесота получит в качестве награды $1,5 тыс.
Стоит отметить, что хозяйка нашла собаку на сайте по поиску животных. Что делает Жа-Жа особенно некрасивым - это непропорционально длинный язык.
Напомним, что в этом году в конкурсе принимали участие 14 животных.
"Правда.Ру" ранее информировала о том, что
в Калифорнии прошел конкурс самых некрасивых собак в мире. Победил пес по кличке Гуз с тремя ногами, одним глазом, без шерсти и с белым хохолком на голове.
Победитель - породистая китайская хохлатая. Бороться за сомнительное звание Гуз приехал вместе со своей владелицей Жаннин Тид из штата Флорида.
В подобных соревнованиях собаки породы китайских хохлатых часто становятся победителями. В прошлом году звание "самого" получила смесь этой породы с чихуахуа.
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