Итальянское правительство приняло решение запретить спасательным кораблям помогать лодкам с беженцами в Средиземном море.
Ка пишет The Independent, 24 июня спасатели в Италии получили шесть сигналов SOS от судов, которые перевозят мигрантов из Северной Африки в Европу.
При этом Рим заявил, что беженцы находились в территориальных водах Ливии, и переложил ответственность за них на Триполи.
По данным Ленты.ру, ранее глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини высказал мнение, что Италия не может больше принять ни одного человека.
Напомним, 11 июня он запретил вход корабля с африканскими беженцами в порт Сицилии. На судне Aquarius, принадлежавшем благотворительной организации SOS Méditerranée, находились 629 просителей убежища, которые были позже направлены в Испанию.
История с заложниками ситуации на "Аквариусе" - крепкая визуализация политических экспериментов над живыми людьми. Полагаю, что если у Европы есть средства на борьбу с виртуальной российской угрозой, то их бы хватило сполна на сотню другую "свечных заводиков" в Африке.
Помочь создать человеческие условия на месте разумнее, нежели потом оплачивать пребывание мигрантов в своих странах. Вроде бы и не надо быть экспертом, чтобы прийти к такому варианту решения.
Однако незаметные широкой публике глобальные игроки визиток не раздают. Они без шума и пыли направляют развитие мировых процессов, влияющих на их закрома, в нужном им стратегическом направлении. Потому и "Аквариусы" так и будут идти к берегам Европы с мечтой африканцев увидеть город золотой с прозрачными границами и ясною звездой.
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