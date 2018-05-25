Москва требует от Лондона извинений за дело Скрипалей

Российская дипмиссия в Великобритании потребовала от Лондона извинений из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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Как пояснил пресс-секретарь российского посольства, против России в данном деле были выдвинуты серьёзные обвинения. При этом никаких доказательств причастности российской стороны к инциденту представлено не было.

По его словам, также стало известно о том, что отравляющее вещество А-234 по британской классификации производилось десятком западных стран.

"Сама жизнь показывает, что британские обвинения ни на чём не основаны, кроме неких разведданных, которые невозможно проверить", - добавил он.

Представитель российского посольства также призвал Лондон дать ответы на все заданные Москвой вопросы, приступить к сотрудничеству с российскими правоохранительными органами, а также прекратить изоляцию Юлии и Сергея Скрипаль.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Виктория Скрипаль выражала намерение посетить Великобританию и навестить свою двоюродную сестру Юлию, которая пострадала вместе с отцом в результате отравления в Солсбери.

При этом Виктория Скрипаль сомневалась в том, что ей удастся получить визу. Впрочем, такой вариант можно было предполагать - в британской прессе, например, звучали предположения, что Викторию российские власти собираются использовать как "таран", чтобы добраться до Юлии. Как известно, власти Британии отказывают российским дипломатам в консульском доступе.

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