Дипломат: США и КНДР должны учесть все ошибки на будущее

Трампу стоит вынести определённый урок из несостоявшихся переговоров с Северной Кореей, считает бывший дипломат США.

Запланированный саммит между лидерами двух стран, США и Северной Кореи может быть и отложен на какое-то время, но администрации Трампа стоит вынести определённый урок из сложившейся "дипломатической ситуации", заявил бывший посол Америки в интервью для CNBC.

"Я надеюсь, что администрация президента Трампа всерьёз задумается о сущности дипломатического искусства и научится посылать более опытных дипломатов на переговоры" - заявляет Кристофер Хилл, бывший посол США в Северной Корее, работавший в администрации Джорджа В. Буша.

Саммит должен был состояться 12 июня в Сингапуре, и это должна была быть первая личная встреча между президентом США и лидером Северной Кореи. Однако Трамп отменил встречу в минувший четверг.

Отмена саммита произошла, вероятно, по той причине, что у обеих сторон "начали открываться глаза" и они осознали, что у них были немного "завышенные ожидания" в отношении друг друга и предстоящей встречи, считает Хилл.

Северная Корея хочет, чтобы Америка немного ослабила санкции, при этом не закрывая свою ядерную программу. В свою очередь, США планируют, что Северная Корея, потенциально опасная страна, произведёт полное разоружение, не получив ничего взамен, объясняет Хилл, который в данный момент является деканом Факультета международных отношений Университета Денвера.

Такой разрыв между ожиданиями у обеих сторон мог быть сглажен, если бы США немного лучше поняли настоящие мотивы Северной Кореи, в особенности после того, как госсекретарь США, Майк Помпео, дважды встретился с Ким Чен Ыном за прошедшие несколько месяцев, уверен Хилл.

"На самом деле, я не знаю, что делал Майк Помпео во время своих двух недавних поездок в Северную Корею, но я уверен в том, что он не уловил сути саммита, не совсем понял, почему он должен состояться и не смог корректно донести до Кореи идею о том, что США хочет её разоружения. Я, если честно, не понимаю, почему обе стороны не смогли прийти к письменному соглашению и чего они тогда вообще ожидали от саммита" - говорит Хилл.

"Я думаю, что это была первая грубейшая ошибка, допущенная администрацией Трампа. Я надеюсь, что они её осознали и вынесли из этой ситуации какой-то урок" - добавил он.