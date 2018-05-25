Во Франции сообщили о признании Россией допинг-системы

Французская пресса получила в свое распоряжение письмо российских властей на имя председателя всемирного антидопингового Агентства (WADA), в котором де-факто признаются выводы доклада Макларена.

Напомним, документ прямо утверждал об участии российского государства в допинг-подготовке спортсменов. В свое время российской стороне были поставлены два условия для возвращения в большой спорт: относительно свободный доступ в лабораторию антидопингового агентства Москвы и признание выводов отчета Ричарда Макларена о допинге в России.

На прошлой неделе выяснилось, что президент WADA Крейг Риди должен отправить это письмо 14 июня специальной комиссии для рассмотрения. По данным французского издания, письмо подписано министром спорта России Павлом Колобковым, президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым и главой паралимпийского комитета Владимиром Лукиным.

"Мы искренне сожалеем о сложившейся в российском спорте практике....Серьезный кризис, который повлиял на российский спорт, был вызван манипуляциями, неприемлемыми для системы антидопингового контроля. Они был выявлены в результате работы комиссий под руководством Ричарда Макларена и МОК...Надеемся, что все заинтересованные организации приняли необходимые меры для поощрения и содействия соблюдению антидопинговых правил... Факт в том, что мы извлекли уроки из этого кризиса. В России проводятся значительные реформы, и мы уверены в том, что они сделают борьбу с допингом более эффективной в нашей стране," - якобы говорится в письме.

Издание LEquipe отмечает, что Россия сделала большой шаг в правильном направлении. Признание отчета Макларена также является одним из требований международной Федерации легкой атлетики (IAAF) для реинтеграции спортсменов Российской Федерации, участие которых в соревнованиях приостановлено с 13 ноября 2015 года.

По этому поводу министр спорта РФ Павел Колобков пояснил, что Россия в письме исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) приняла выводы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Самуэлем Шмидом о допинговых манипуляциях в российском спорте, но не признавала причастности к этому государства, о чем свидетельствует расследование комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.