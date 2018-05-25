Силы США хотят перенаправить с террористов на Россию

Задача Вашингтона — побороть "российскую угрозу". Для этого ему необходимо нарастить военную мощь и совершенствовать войска. Такие мысли прозвучали в заявлении Верховного главнокомандующего Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, генерала армии США Кертиса Скапаротти.
По мысли военного деятеля, развитие должно идти на всех фронтах: воздух, земля, море. Именно такая динамика поможет сдержать Москву и "поставит США в выгодную позицию", поможет понять логику действий России, приводят речь Скапаротти СМИ.
Стоит отметить, что главком НАТО в Европе предложил задействовать на "антироссийском фронте" военных, которые сейчас борются с террористами. По его словам, Вашингтон обладает большими ресурсами в этой области, и их необходимо будет перераспределить.
Ранее "Правда.РУ" приводила слова главы командования специальных операций американских ВС генерала Реймонда Томаса. Он назвал Россию "одной из пяти основных угроз для США".
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