Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Улицу Джохара Дудаева в Риге предложили назвать именем Михаила Задорнова

Мир

Рижане призывают власти дать другое название улице, носящей имя первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. И это не первая просьба о переименовании, которая звучит в последние годы.

Улицу Джохара Дудаева в Риге предложили назвать именем Михаила Задорнова. 387288.jpeg

Сейчас письмо с такой просьбой подготовил для передачи в Думу Риги правозащитник Янис Кузинс, лидер организации "Объединения против нацизма". В послании упоминается, что в переименовании заинтересованы многие горожане, о чем они неоднократно информировали письменно его организацию.

Кузинс предлагает дать улице прежнее имя — Космонавтики, как вариант — назвать аллеей Европы, еще одна версия — именовать улицей Михаила Задорнова, в память о сатирике.

Кузинс считает, что такой шаг со стороны властей стал бы знаком, определяющим позицию страны по отношению к терроризму.

Правозащитник упомянул, что борьба с терроризмом — один из приоритетов Латвии. И в этой связи довольно странно иметь в своей стране улицу, чье имя связано с такой фигурой, как Дудаев.

Он напомнил, что во многих странах мира придерживающиеся взглядов этого политического деятеля совершают злодеяния и теракты. Более того, по его информации, в Чечне и России также осуждают позицию властей государств, где таким образом прославляется имя Дудаева.

Улица, о которой идет речь в обращении, расположена в микрорайоне, где в основном живут русскоязычные рижане. Имя Дудаева она получила в 1996 году.

Читайте также:

О чем попросил перед смертью Михаил Задорнов   

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы улица Чечня Латвия история Джохар Дудаев переименование правозащитники
Обсудить
Актуальная аналитика
Евросоюз
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
ПМЭФ-2018
Министр туризма Болгарии на ПМЭФ: ждем российских туристов
Формула небес
Астролог: рожденные 25.05 бесстрашны
Читательский топ
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Видео: ветеран спецназа США обалдел от русского автомата
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
Новости Все >
Представитель России впервые выбран в Victim Support Europe
Экс-министру ДНР разрешили остаться в России
Дипломат: США и КНДР должны учесть все ошибки на будущее
Улицу Джохара Дудаева в Риге предложили назвать именем Михаила Задорнова
США потребовали от Европы остановить "Северный поток - 2"
Во Франции сообщили о признании Россией допинг-системы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".

Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Силовые структуры
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Мир
Видео: ветеран спецназа США обалдел от русского автомата
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов

Впервые за десять лет Болгария хочет возобновить сотрудничество с Россией. Можно ли верить болгарским политикам, ведь их поведение выливается в огромные потери?

Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Силовые структуры
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Украина
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".

Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Мир
Американцы обвинили постпреда США в ООН в геноциде
Любовь Степушова Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне" Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 25.05 бесстрашны Соломон Соловьев Игорь Буккер Как Майкл Джексон изменил гравитацию Игорь Буккер
Комментарии
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Улицу Джохара Дудаева в Риге предложили назвать именем Михаила Задорнова
США потребовали от Европы остановить "Северный поток - 2"
Ученые рассказали о пяти причинах рано просыпаться
Украина потребовала от ЕС и США сотрудничества по санкциям против России
Проигравшую Самойлову снова отправят позориться на "Евровидение"?
Проигравшую Самойлову снова отправят позориться на "Евровидение"?
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Глава войск США в Южной Корее усомнился в словах Трампа
Ученые рассказали о пяти причинах рано просыпаться
Во Франции сообщили о признании Россией допинг-системы
Горящая китайская космическая станция рухнула в океан
Грузия объявила, что готова вступить в НАТО и ждет приглашения
Когда Прибалтика станет нищей
Во Франции сообщили о признании Россией допинг-системы
США подтвердили атаки Украины в Донбассе
О смотре европейской песни и пляски
Силы США хотят перенаправить с террористов на Россию
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Жильцы первого дома реновации готовы докупить метры 
Глава войск США в Южной Корее усомнился в словах Трампа
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства

После терактов 11 сентября самосознание американцев наполнилось чувством отчаяния и гнева. Но очень немногие посмели высказать мысль, что США сами виноваты.

США - государство-террорист номер один. Доказательства
Когда Прибалтика станет нищей
Прибалтика
Когда Прибалтика станет нищей
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Почему Америку преследуют военные неудачи
США и Канада
Почему Америку преследуют военные неудачи
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Улицы разбитых Скрипалей
Мир
Улицы разбитых Скрипалей
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Мир
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
США и Канада
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался