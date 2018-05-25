Улицу Джохара Дудаева в Риге предложили назвать именем Михаила Задорнова

Рижане призывают власти дать другое название улице, носящей имя первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. И это не первая просьба о переименовании, которая звучит в последние годы.
Сейчас письмо с такой просьбой подготовил для передачи в Думу Риги правозащитник Янис Кузинс, лидер организации "Объединения против нацизма". В послании упоминается, что в переименовании заинтересованы многие горожане, о чем они неоднократно информировали письменно его организацию.
Кузинс предлагает дать улице прежнее имя — Космонавтики, как вариант — назвать аллеей Европы, еще одна версия — именовать улицей Михаила Задорнова, в память о сатирике.
Кузинс считает, что такой шаг со стороны властей стал бы знаком, определяющим позицию страны по отношению к терроризму.
Правозащитник упомянул, что борьба с терроризмом — один из приоритетов Латвии. И в этой связи довольно странно иметь в своей стране улицу, чье имя связано с такой фигурой, как Дудаев.
Он напомнил, что во многих странах мира придерживающиеся взглядов этого политического деятеля совершают злодеяния и теракты. Более того, по его информации, в Чечне и России также осуждают позицию властей государств, где таким образом прославляется имя Дудаева.
Улица, о которой идет речь в обращении, расположена в микрорайоне, где в основном живут русскоязычные рижане. Имя Дудаева она получила в 1996 году.
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