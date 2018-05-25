Украина призвала ЕС и США проводить большую синхронизацию антироссийских санкций.
Украинский премьер Владимир Гройсман провел встречу с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. В ходе этой встречи Гройман пояснил, что "Киев рассчитывает на сохранение санкционной политики Евросоюза против России как государства-агрессора и ожидает большей синхронизации санкционных режимов между ЕС и США".
Он также добавил, что реализация проекта газопровода "Северный поток - 2" является "гибридным оружием против Европы". По его словам, сохранение транзитной роли Украины "отвечает стратегическим интересам и Украины, и ЕС".
"Правда.Ру" ранее сообщала, что в начале апреля США расширило санкции против России. Таким образом, в санкционный список попали, в частности, бизнесмен Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, председатель правления ВТБ Андрей Костин и президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко.
Кроме того, в списке 12 российских компаний, в том числе "Рособоронэкспорт" (который, правда, и до этого был под санкциями США) и компании, принадлежащие Олегу Дерипаске.
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