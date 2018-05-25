Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении малайзийского "Боинга"

Правительства Австралии и Нидерланды официально объявили об ответственности России за крушение "Боинга" под Донецком в 2014 году.

Как сообщает ВВС, позиция обеих сторон отражена в заявлении правительства Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил, что "Нидерланды и Австралия убедились в том, что Россия несет ответственность за размещение зенитно-ракетного комплекса "Бук", которым был сбит MH17".

По его словам, Нидерланды "в настоящее время предпринимают шаги для того, чтобы Россия была привлечена к ответственности". Согласно заявлению правительства, такое решение предполагает "сложный юридический процесс".

Австралия и Нидерланды обратились к России с предложением о переговорах, отметив возможность обратиться в международный суд.

Напомним, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, выживших не оказалось.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в заявлении следователей звучит вывод, что самолет сбили из российского комплекса "Бук". Однако даже наши либеральные СМИ отмечают характерную деталь: "Следователи сделали этот вывод, основываясь на фото и видео из социальных сетей". То есть, снова некий вердикт без адекватных доказательств российской вины.

Стоит напомнить об истории этого дела и имеющейся нормальной фактуре, чтобы была понятна вся степень неадекватности данного заявления.

Во-первых, нынешняя резолюция по поводу виновности России от этой комиссии далеко не первая. В 2016 уже был "промежуточный доклад", где с одной стороны говорилось о том, что комиссия не будет предоставлять все материалы дела, поскольку "это может повредить следствию", а во-вторых, уже обвиняла Россию и рассказывала про "Бук". Уже тогда у экспертов были серьёзные сомнения в качестве работы самой комиссии и в истинных целях её работы.

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