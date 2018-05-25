Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении малайзийского "Боинга"

Мир

Правительства Австралии и Нидерланды официально объявили об ответственности России за крушение "Боинга" под Донецком в 2014 году.

Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении малайзийского "Боинга". 387282.jpeg

Как сообщает ВВС, позиция обеих сторон отражена в заявлении правительства Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил, что "Нидерланды и Австралия убедились в том, что Россия несет ответственность за размещение зенитно-ракетного комплекса "Бук", которым был сбит MH17".

По его словам, Нидерланды "в настоящее время предпринимают шаги для того, чтобы Россия была привлечена к ответственности". Согласно заявлению правительства, такое решение предполагает "сложный юридический процесс".

Австралия и Нидерланды обратились к России с предложением о переговорах, отметив возможность обратиться в международный суд.

Напомним, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, выживших не оказалось. 

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в заявлении следователей звучит вывод, что самолет сбили из российского комплекса "Бук". Однако даже наши либеральные СМИ отмечают характерную деталь: "Следователи сделали этот вывод, основываясь на фото и видео из социальных сетей". То есть, снова некий вердикт без адекватных доказательств российской вины.

Стоит напомнить об истории этого дела и имеющейся нормальной фактуре, чтобы была понятна вся степень неадекватности данного заявления.

Во-первых, нынешняя резолюция по поводу виновности России от этой комиссии далеко не первая. В 2016 уже был "промежуточный доклад", где с одной стороны говорилось о том, что комиссия не будет предоставлять все материалы дела, поскольку "это может повредить следствию", а во-вторых, уже обвиняла Россию и рассказывала про "Бук". Уже тогда у экспертов были серьёзные сомнения в качестве работы самой комиссии и в истинных целях её работы.

Читайте больше:

Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы боинг украина малайзия ответственность
Обсудить
Актуальная аналитика
ПМЭФ-2018
Министр туризма Болгарии на ПМЭФ: ждем российских туристов
Формула небес
Астролог: рожденные 25.05 бесстрашны
ПМЭФ-2018
Калининград похвалился на ПМЭФ необычным проектом
Читательский топ
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Видео: ветеран спецназа США обалдел от русского автомата
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
Новости Все >
Ученые рассказали о пяти причинах рано просыпаться
Украина потребовала от ЕС и США сотрудничества по санкциям против России
Названы уникальные особенности АПЛ "Хаски"
Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении малайзийского "Боинга"
CNBC: крупнейший бизнес Европы восстал против санкций
На ПМЭФ проговорились о дате тотальной пенсионной реформы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".

Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Силовые структуры
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Мир
Видео: ветеран спецназа США обалдел от русского автомата
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов

Впервые за десять лет Болгария хочет возобновить сотрудничество с Россией. Можно ли верить болгарским политикам, ведь их поведение выливается в огромные потери?

Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Силовые структуры
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Украина
Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"
Политика
Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога

Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".

Власти США потребовали отобрать у русских веру в Бога
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Мир
Американцы обвинили постпреда США в ООН в геноциде
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 25.05 бесстрашны Соломон Соловьев Игорь Буккер Как Майкл Джексон изменил гравитацию Игорь Буккер Любовь Степушова Когда Прибалтика станет нищей Любовь Степушова
Комментарии
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении малайзийского "Боинга"
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Российская авиация отомстила за погибших бойцов ЧВК "Вагнера"?
На Западе объяснили, почему Путин постоянно атакует
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
США - государство-террорист номер один. Доказательства
СМИ рассказали о четырехчасовом бое "российских наемников" и американских коммандос
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
США - государство-террорист номер один. Доказательства
В Латвии готовят тотальный запрет на русский язык
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства

После терактов 11 сентября самосознание американцев наполнилось чувством отчаяния и гнева. Но очень немногие посмели высказать мысль, что США сами виноваты.

США - государство-террорист номер один. Доказательства
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Почему Америку преследуют военные неудачи
США и Канада
Почему Америку преследуют военные неудачи
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Улицы разбитых Скрипалей
Мир
Улицы разбитых Скрипалей
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Мир
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
США и Канада
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Бывший СССР
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался