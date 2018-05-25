Глава войск США в Южной Корее усомнился в словах Трампа

Командующий американскими войсками в Республике Корея генерал Винсент Брукс выступил с заявлением, что саммит Соединённых Штатов и Северной Кореи не отменён.

По его словам, которые приводит Ренхап, нет необходимости беспокоиться "по поводу этого, потому что возможность не утеряна, просто задержана".

Он добавил, что не стоит волноваться из-за произошедшего и "слишком рано сдаваться".

До этого заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван заявил, что Пхеньян по-прежнему настроен на переговоры с Вашингтоном.

Напомним, 24 мая американский президент Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре.

"К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно", - говорится в письме, которое распространил Белый дом.

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