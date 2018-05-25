Украинские фанаты растоптали болельщиков "Ливерпуля"

Украинские ультрас напали в Киеве на болельщиков из Великобритании.

Фото: википедия

Как пишет Mirror, инцидент произошел вечером 24 мая в ресторане Rooster возле стадиона "Олимпийский".

По словам очевидцев, 20 хулиганов в масках "как стая собак" набросились на находившихся в ресторане английских фанатов. Украинцы бросали в британцев столы и стулья.

Болельщик из Нанитона Джейсон Фрост пояснил, что они с друзьями "ужинали, никого не трогали. Я приехал сюда не за этим. Я приехал смотреть футбол. Мы были здесь около четырех часов, когда нас атаковали. Они пришли как свора собак... Это было ужасно".

Напомним, что власти страны предупреждали соотечественников о том, что поездки на Украину могут быть опасными. Болельщики получили порезы и раны головы и шеи. Полиция задержала двух нападавших и одного британца.

26 мая в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

"Правда. Ру" ранее сообщала, что болельщики из Европы обескуражены организацией финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве.

Многочисленные жалобы на завышенные цены на билеты и жилье, а также сложности с приездом в Киев отпугнули многих потенциальных туристов.

К примеру, перелет из Лондона в Киев на время проведения матча будет стоить $1633, а уже через несколько дней цена опустится до $359.

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