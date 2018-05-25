Ученые объяснили, почему лишний вес полезен

Датские ученые пришли к выводу, что у пациентов с лишним весом в два раза больше шансов выжить при инфекционном заболевании, чем у людей, не страдающих от ожирения.

Такое заключение сделала доктор Сигрид Грибсхольт из департамента клинической эпидемиологии в больнице при Орхусском университете.

В докладе на Европейском конгрессе по проблемам ожирения в Вене говорится, что медики изучили данные более 18 тысяч датских пациентов, госпитализированных для срочной медицинской или хирургической процедуры в период с 2011 по 2015 год.

В итоге выяснилось, что у пациентов с лишним весом шансы умереть были на 40% ниже, чем у пациентов с нормальным весом. У тех, кто страдал от ожирения, эта цифра увеличивалась до 50%.

Грибсхольт рассказала The Independent, что "у пациентов с ожирением имеются более обширные запасы энергии, которые могут быть полезны при острых заболеваниях. Кроме того, ожирение связано с хронической стимуляцией иммунной системы, что также может быть полезно при острых заболеваниях".

"Правда.Ру" ранее cообщала о том, что ученые Бангорского университета провели исследование, выводы которого показали, что нельзя похудеть только с помощью физических нагрузок.

Они обязательно должны сочетаться с диетой.Исследование показало: интенсивные кардиотренировки без диеты не помогли женщинам сбросить вес. Индекс массы тела (ИМТ) участниц не изменился. У участниц с лишним весом из-за тренировок существенно менялись уровни гормонов голода. То есть повышение аппетита мешало этим женщинам похудеть. А у участниц с нормальным весом благодаря тренировкам увеличивалась мышечная масса.

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