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Источник Правда.Ру

СМИ рассказали о четырехчасовом бое "российских наемников" и американских коммандос

Мир

Эксперты, анализируя февральское столкновение в Сирии между американцами и сирийскими проправительственными силами, которым помогали российские наемники, до сих пор не пришли к однозначным выводам.

СМИ рассказали о четырехчасовом бое "российских наемников" и американских коммандос. 387272.jpeg

Последний материал The New York Times на эту тему базировался на описании четырехчасовой атаки, которую в феврале предприняли в Сирии войска Асада. По словам корреспондента Томаса Гиббонс-Неффа, в документах говорится о "прорежимных силах", среди которых были солдаты сирийского правительства и ополченцы. 

При этом американские солдаты отмечали, что большинство противников состояло из российских наемников. Когда начался бой, и по какому поводу, документы практически умалчивают, фиксируя только примерное время разворота сирийских сил в сторону завода Conoco.

Примерно к вечеру там собралось более 500 военнослужащих и 27 транспортных средств, в том числе танков и бронетранспортеров, пояснил  Гиббонс-Нефф. В ответ на это несколько удивленные американцы подготовили группу реагирования, включающую 16 военнослужащих на четырех машинах с противоминной защитой.

В итоге около 22:00 на Conoco обрушился огонь танков, крупнокалиберной артиллерии и минометов. Американцы, после безуспешных попыток дозвониться до российских военных, подняли в воздух  беспилотники, истребители F-22 и F-15E, бомбардировщики B-52, самолеты артиллерийской поддержки AC-130 и вертолеты AH-64 Apache. 

Как отмечает Гиббонс-Нефф,"поначалу российские официальные лица заявляли, что погибли только четыре гражданина России - но, возможно, были еще десятки. Сирийский офицер сообщил, что убиты около 100 сирийских солдат. В документах, полученных The New York Times, число погибших оценивается в 200-300 "прорежимных военнослужащих".

Позже Андрей Трошев, председатель "Лиги ветеранов военных конфликтов", сообщил "Правде.Ру", что в результате инцидента под Дейр-эз-Зором погибли 14 добровольцев из России.

По его словам, все они приехали в Сирию по своей воле, чтобы отстаивать интересы страны за рубежом. Все слухи о сотнях погибших являются "наматыванием соплей на мельницу врага", добавил Андрей Трошев.

А в апреле первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что информация США о попытках "российских наемников" якобы атаковать позиции США в Сирии - очередная дезинформация.Отметим, что американцы до сих пор не могут смириться с тем, что столкновения в Сирии могут привести к потерям личного состава.   Хотя уже после этого инцидента стали появляться сообщения о нападениях на солдат армии США -  в апреле в результате подрыва двух колонн и нападения на дома в Аш-Шаддади якобы погибли около 15 солдат из США. 

Сообщается, что в марте-апреле американцы потеряли в Сирии около 10 человек. Но считать чужие потери кажется им важнее. 

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Темы чвк cирия россия наемники
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