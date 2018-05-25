На Западе объяснили, почему Путин постоянно атакует

Политика США приводит к тому, что Европейский союз и Россия всё чаще обсуждают не украинский кризис, а общие проекты по экономике.

Об этом заявил в интервью швейцарскому телеканалу SRF руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики Штефан Майстер.

По его словам, глава Белого дома ставит под вопрос фундаментальные ценности трансатлантических отношений. В настоящее время интересы Европы и России пересекаются как минимум с отношении к Ирану.

Отметим, до этого Россия вмешивалась в конфликты на Ближнем Востоке ради и в рамках конфронтации с Западом как результата украинского кризиса. Россия в Сирии до определенного момента оборонялась, но позже Путин "пошел в атаку" считает эксперт.

В настоящее время Россия действительно зарекомендовала себя на Ближнем Востоке как влиятельный игрок, с которым нужно вести переговоры и который даже может выступать в роли посредника.

Причем, определенную роль в ситуации сыграла именно слабость Запада, так как США оставили в регионе вакуум и антиамериканские настроения, напомнил Майстер. Нужно принять во внимание и сотрудничество Москвы с Тегераном, добавил политолог.

"На данный момент обе стороны заинтересованы в сотрудничестве в Сирии и нуждаются друг в друге. Иранцам нужны российские ВКС, а российской стороне - "Хезболла" и иранские сухопутные войска", - пояснил он.

Но на выходе Россия скорее заинтересована в сохранении баланса сил между различными игроками и не хочет портить отношения с Саудовской Аравией и Турцией, подытожил эксперт.

Напомним, Правда.Ру сообщала о том, что ранее в газете Deutsche Wirtschafts Nachrichten появилась статья, в которой говорилось о том,страны Евросоюза не поддерживают санкции против России, однако продлят их еще на полгода, идя на поводу у канцлера Германии Ангелы Меркель, действующей в угоду США.

Отмечалось, что большинство государств Евросоюза поначалу отклонили санкции, однако вице-президент США Джо Байден открыто заявил, что США заставят ЕС в этом участвовать.

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