В США сообщили об успешном испытании комплекса С-500

Телеканал CNBC (США) сообщил, что система С-500 поразила цель на дальности более 480 километров, что увеличивает прежний результат более чем на 80 километров. СМИ ссылается на данные, полученные от разведки своей страны.

При этом стоит напомнить, что Россия не подтверждает факт создания системы С-500, а тем более прохождение испытаний.

С-500 представляет собой новое поколение систем ПВО "земля-воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.

Телеканал рассказал своей аудитории, что теоретически, по утверждению российской стороны, новейшая система может перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, авиацию, в частности, самолеты-невидимки.

На сегодняшний день Вооруженные силы России пользуются системой ПВО дальнего действия С-400 "Триумф". Что же касается С-500, задачу ускорить ее серийное производство президент России озвучил на недавнем сочинском совещании. Он убежден, что С-500 сможет работать даже в ближнем космосе.

Относительно реальных сроков запуска системы, в России озвучивается 2020 год. Как сообщала "Правда.ру", ранее предполагалось, что комплекс, разработка которого идет с 2011 года, поступит на вооружение в 2016-м.

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