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Источник Правда.Ру

Как Россия и Китай могут лишить США господства на море

Мир

Американские военные заявили, что рост военного потенциала России и Китая знаменует конец безоговорочного господства  США на море впервые с 1991 года.

Как Россия и Китай могут лишить США господства на море. 386395.jpeg

Как пишет The National Interest, в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США заявили, что "ВМС США вовлечены в соперничество, которого не было уже более чем 20 лет".

Об этом заявил министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер. С его мнением согласился командующий Корпуса морской пехоты США генерал Роберт Неллер, который в своем заявлении отметил, что американские военные "больше не могут полагаться на концепцию, основанную на неоспоримом превосходстве на море".

Таким образом,  ударные силы США, которые в течение нескольких десятилетий считались неуязвимыми, теперь не обладают достаточной защитой в случае нападения, делает вывод издание.

Соответственно, более чем 25-летнего периода незначительных региональных конфликтов ВМС и Корпусу морской пехоты США необходимо быть готовыми к полномасштабным боевым действиям.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что французские ВМС при запуске крылатых ракет MdCN с фрегатов по Сирии столкнулись с непредвиденными проблемами.

Как пишет l'Opinion, из трех кораблей удар нанести смог лишь один. При этом в восточном Средиземноморье были развернуты фрегаты "Аквитания", "Овернь" и "Лангедок". Именно последний корабль выпустил три ракеты, хотя предполагалось выпустить большее количество боеголовок.

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