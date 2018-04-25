ИГ* назвали успешным инвестфондом и самыми богатыми в истории террористами

Боевики ИГ* являются вполне успешным инвестиционным фондом, деньги которого вкладывались в легальный европейский бизнес.

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Как заявила французская радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники в разведке республики, ИГ* является самой богатой террористической группировкой за всю историю человечества. Ее активы составляют три миллиарда евро, которые инвестированы в легальный европейский бизнес.

Отмечается, что такие деньги террористам приносит контроль над нефтяными участками на территории Сирии и Ирака. Нефть давала боевикам около 100 миллионов долларов в год. Неплохой доход давало и сельское хозяйство - под контролем террористов находилось около 40 процентов объема производственных мощностей Ирака.

Такие руководители ИГ* брали 10-процентный налог на любую сделку на подконтрольной территории. Не гнушались они и мелочевкой - собирали деньги за слишком короткие бороды, курение или недостаточно закрытое лицо у женщин.

Журналисты Франции пришли к выводу, что часть средств вкладывалась в рыбное хозяйство, а именно в выращивание карпов в Ираке.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в урции силами безопасности задержан один из главарей ИГ (запрещена в России), который прибыл в страну из Ирака. Его задержали в городе Эскишехир в ходе антитеррористической операции.

*Организация запрещена в России

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