Су-57 объявили "не конкурентом" F-35

В российских ВВС Су-57 предположительно заменит истребители МиГ-29 и Су-27, которые поступили на вооружение в 80-х годах. Новый самолет быстрее и почти невидим, пишет Popular Mechanics.

Фото: mil.ru

Су-57 производит корпорация "Сухой". Его стоимость — 50 млн долларов, в воздух самолет поднялся в 2010 году. До недавнего времени его мотор был старой модель, известной, как "изделие 117". Недавно было проведено первое успешное испытание нового мотора — "изделия 30".

Новый мотор обеспечивает более быстрый полет, при этом ему не надо использовать форсажную камеру, что сжигает много топлива и делает самолет более видимым на экранах радаров.

Су-57 — первый российский истребитель, использующий технологию "стелс" для того, чтобы его не засекли вражеские радары. Одновременно с этим самолет оснащен датчиками, которые так или иначе должны обнаруживать и отслеживать и вражеские самолеты, и радары, и наземные цели на больших расстояниях.

Самолет может нести шесть ракет как внутри, так и снаружи.

"Это невидимый самолет для бедных", — говорит военный эксперт Майкл Кофман из аналитического центра CNA в интервью Business Insider.

Кофман особо подчеркивает, что, хотя самолет и вправду более невидим, чем боевые самолеты прошлого поколения, он в этом отношении не может сравниться ни с F-22, ни с F-35.

Одновременно с этим он обращает внимание и на то, что самолеты все еще не могут начать использовать "изделие 30". И для Кофмана поэтому конкуренция происходит на дивизион ниже, среди стран, которые не имеют доступа к F-35 и вынуждены выбирать между Су-57 и китайским J-20.

В данном случае, по его мнению, у российского варианта есть очевидные преимущества, но вместе с тем он отметает рыночные перспективы российского Су-57 как конкурента F-35.

В случае прямого столкновения в воздухе с другим истребителем Су-57, уступающий F-35 в качестве, может выиграть в количестве.

"Большого количества не вполне совершенных самолетов может быть достаточно для того, чтобы победить кучку исключительно эффективных, но чудовищно сложных и дорогостоящих противников", — говорит по этому поводу бывший американский военный летчик Том Фарриер.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что новый истребитель Су-57 из ПЗРК не сбить. О преимуществах самолета, его экспортных возможностях и аналогах на Западе "Правде.Ру" рассказал Виктор Мураховский.

"Этот истребитель пятого поколения обладает рядом преимуществ по сравнению с предыдущими образцами: малозаметен на экранах радиолокационных станций и вооружен новейшим боекомплектом авиационных средств поражения, который располагается "исключительно внутри фюзеляжа". "Это снижает расход топлива при полетах на крейсерских скоростях, увеличивает дальность за счет снижения сопротивления воздуху и обеспечивает ту самую малозаметность на радарах", — заметил эксперт "Правды.Ру".

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