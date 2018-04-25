В Китае предложили России рецепт, как избежать влияния санкций Запада

В Китае считают, что необходимо нарастить финансовое сотрудничество с Россией, чтобы избежать негативного влияния западных санкций.

mil.ru

Как заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, "многие предприятия испытывают трудности в произведении расчетов, покупка и продажа, оборот уменьшаются, но в политическом плане это может помочь укреплению отношений между Китаем и Россией".

Чжоу Лицюнь в кулуарах российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия и Китай: современные вызовы развития" пояснил, что России и Китаю незачем производить оплату через валюту, "можно прямо между юанем и рублем".

По мнению Чжоу Лицюня, американские и европейские санкции дали шанс России и Китаю для наращивания торгово-экономического сотрудничества.

"Правда.Ру" ранее сообщила, что министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль раскритиковал планы США ввести против России новые санкции, которые могут напрямую затронуть европейские фирмы - участницы проекта "Северный поток - 2".

При этом единственным путем урегулирования российско-украинского конфликта Зигмар Габриэль назвал размещение миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Готовность Кремля вести переговоры на эту тему Габриэль оценил позитивно.

Если же Россия согласится на присутствие "голубых касок" в Донбассе, то, как заявил Габриэль, "ей надо что-либо дать взамен, чем-либо вознаградить", и предложил рассмотреть вопрос частичной отмены санкций.

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