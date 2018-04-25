Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции

Руководство минобороны России демонстрирует в Москве фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии.

Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, "фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в указанных районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами изготовителями и другие данные".

Рудской подчеркнул, что специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов.

"Отдельные из них вы можете наблюдать на представленной экспозиции. По окончании брифинга вам будет предоставлена возможность ознакомиться с ней более детально", - сказал Рудской.

Напомним, по данным минобороны, целями удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля были объекты в Барзе и Джарамани, а также ряд аэродромов. В отражении удара армия САР использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".

Рудской также подчеркнул, что не менее 8,5 тонны взрывчатки должно было взорваться в районе сирийского научно-исследовательского центра "Базра" по версии США, но повреждения говорят о меньшем объеме. Таким образом, из 105 заявленных США, Великобританией и Францией ракет, достигших своей цели в Сирии, зафиксировано не более 22 попаданий.

При этом, по словам Рудского, отравляющие вещества никогда не содержались в хранилище "Хим Шиншар" провинции Хомс в Сирии. Фактически, удары западной коалиции не смогли помешать продолжению мирного процесса в Сирии, подытожил Рудской.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что французские и британские ВМС при запуске крылатых ракет столкнулись с непредвиденными проблемами.

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