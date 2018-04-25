Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня

Западная пресса активно обсуждает российский комплекс "Статус-6", известный как оружие Судного дня.

Фото: Mil.ru

Как пишет Business Insider, подлодка обладает разрушительной силой и может переносить боеголовки мощностью в 50 мегатонн. Ядерное оружие такой мощности способно обеспечить взрыв, сравнимый с цунами в Японии в марте 2011 года.

По мнению специалистов, подводный удар также может вызвать волны до ста метров. "Правда.ру" ранее сообщала, что американские военные пришли к выводу, что российский подводный плавательный аппарат "Статус-6" с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн - это вызов, на который у США нет ответа.

Как пишет The National Interest, старший научный сотрудник по программам защиты института Heritage Foundation, офицер ВМС США в отставке Томас Каллендер пояснил, что с учетом максимальной скорости ["Статуса-6"] более 29 метров в секунду и глубину погружения более километра, это"трудная цель для уничтожения с помощью действующего оружия".

Отмечается, что в настоящее время у США есть торпеды Mark-48, которые при максимальной дальности 55 километров и глубине погружения 800 метров не рассчитаны на уничтожение "Статуса-6".

Каллендер приходит к выводу, что "если бы российская торпеда находилась вблизи своей максимальной глубины, основное оружие ВМФ не смогло бы достичь и ликвидировать ее".

Новейшее российское орудие будет носить имена, выбранные всенародным голосованием. К примеру, новый российский подводный беспилотник решили назвать "Посейдон" (не исключено, что это и есть "Статус-6"). Новейший боевой лазерный комплекс получил имя "Пересвет", а крылатая ракета с ядерной энергоустановкой по итогам голосования на сайте Минобороны получила название "Буревестник".

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