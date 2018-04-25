Последний козырь: Запад решил обойти вето России в ООН

Западные страны решили задействовать механизм, который позволит обойти вето России в Совете безопасности ООН. А это значит, что уже в ближайшее время в выпусках новостей на госканалах может стать совсем горячо.

Фото: официальная страница Службы новостей ООН в facebook.com

Речь идет о резолюции ООН, которая позволит передать решение вопроса о расследовании предполагаемой химатаки в Сирии в Генассамблею, сообщает The Guardian. Ситуация в Сирии уже обсуждалась постпредами ООН в Швеции и будет обсуждаться еще на встречах на этой неделе.

В Сирии сейчас находятся эксперты ОЗХО, но "независимо от того, что они обнаружат, у организации нет полномочий, чтобы установить ответственных" за предполагаемую атаку в сирийском городе Дума, пишет издание.

Виновных назовет Совбез ООН, где у России есть право вето. И Москва уже заблокировала более десятка резолюций против сирийских властей. В частности, было наложено вето на резолюцию США о разработке нового механизма расследования химических атак в Сирии.

Поэтому страны ООН хотят использовать резолюцию "Единство в пользу мира" от 3 ноября 1950 года, которая в случае согласия 9 из 15 членов Совбеза ООН позволит обойти вето России и передать вопрос на голосование в Генассамблею. Резолюция предполагает, что спорный вопрос передается в Генассамблею, если Совбез, например, не может поддерживать безопасность и спокойствие в мире. И Генассамблея в этом случае может выдавать Совбезу любые рекомендации по вопросу поддержания мира.

Для согласования механизма установления ответственности по предполагаемой химатаке в Сирии потребуется две трети голосов участников Генассамблеи, куда входят все члены ООН.

С момента ее принятия резолюция использовалась несколько раз. В частности, в 2006 году — по вопросу действий Израиля в Восточном Иерусалиме.

Ситуацию прокомментировал политолог-американист Михаил Синельников-Оришак."Резолюция ООН 377 от 1950 года "Единство в пользу мира", которой некоторые западные страны надумали, вдруг, припугнуть Россию, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ Уставу ООН. Согласно 3 пункту 27 статьи Устава — решения по всем вопросам, кроме процедурных, считаются принятыми, если за них поданы "совпадающие голоса всех постоянных членов Совета".

Следовательно, голос постоянного члена Совета Безопасности, поданный против рассматриваемого решения, является наложением вето. Резолюцию 377, гласящую, что при определённых обстоятельствах вето постоянного члена Совбеза может быть преодолено, эксперты называют одним из самых "противоречивых актов международного права". Она применялась неоднократно за историю ООН, но чаще всего безуспешно.

Например, в 1980 году Генеральная Ассамблея ООН разблокировала резолюцию, на которую СССР наложил вето в Совбезе — с требованием немедленно вывести иностранные войска из Афганистана. И чего? И ничего!! Напоследок, чем отличается резолюция Генассамблеи от решения Совбеза по такому же вопросу? Решение Совбеза имеет обязывающий характер, а резолюция — рекомендательный".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что представители 114 государств поддержали идею о возможном ограничении использования права вето постоянными членами Совета Безопасности ООН. Такое заявление сделала министр иностранных дел Лихтенштейна Аурелия Фрик.

Предложение не ново: в 2013 году с ним выступила Франция, но Россия и США эту инициативу не поддержали и не поддерживают. В настоящее время правом вето в Совбезе ООН обладают Российская Федерация, Великобритания, США, Китай и Франция.

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