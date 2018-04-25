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Источник Правда.Ру

США окружили Россию кольцом биологических лабораторий

Мир

МИД прокомментировал доклад Госдепа о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружением. В комментарии выражено беспокойство размещением у границ РФ американских медико-биологических лабораторий, сообщает ТАСС.

США окружили Россию кольцом биологических лабораторий. США окружили Россию кольцом биологических лабораторий

Лаборатории Пентагона размещены в различных районах мира, в том числе и вблизи России. В первую очередь речь идет об Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Лугара в пригороде Тбилиси. Данная лаборатория является центром высокого уровня биологической изоляции.

Ранее сообщалось, что власти США в последние годы вложили более 1 млрд долларов в создание 400 биолабораторий по всему миру. Часть из них была построена на территории бывшего СССР - в Грузии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Украине.

Минобороны США также потратило более 500 млн долларов на создание референс-лабораторий по изучению опасных инфекций в этих государствах, и по сути получил возможность не только полностью контролировать биологическую и фитосанитарную обстановку в регионе, но и формировать ее.

Помимо Азербайджана, Пентагон в 2016 году профинансировал открытие трех лабораторий в Армении: в Ереване, Гюмри и Иджевани. При этом Агентство по сокращению угроз Министерства обороны США выделило 9,8 млн. долларов на модернизацию существующей референс-лаборатории в Ереване. По данным СМИ страны, разница в затратах на аналогичные учреждения гражданского назначения в Армении и Таджикистане бросалась в глаза. Строительство лаборатории 3-ого уровня в Душанбе при поддержке ООН обошлось всего в 4 млн. долларов.

Тем временем учебное авиационное командование Военно-воздушных сил Соединённых Штатов собирается закупить образцы рибонуклеиновой кислоты (РНК) — живых тканей россиян европеоидной расы. Об этом сказано в контракте ВВС США, который был размещён на портале правительственных тендеров. Все это выглядит, как подготовка к какому-то эксперименту. Не слишком, судя по всему, дружелюбному.

Также сообщается, что потенциальный поставщик при передаче образцов в распоряжение Учебного авиационного командования должен также предоставить информацию о состоянии здоровья доноров. Военному ведомству нужны образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость, обеспечивающая подвижность суставов.

Президент Владимир Путин заявил на заседании СПЧ, что некие люди непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов России.

президент Владимир Путин заявил на заседании СПЧ, что некие люди непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов России.

Также от директора Российского общественного института избирательного права Игоря Борисова стало известно, что "некие лица с помощью системы видеонаблюдения в РФ собирают визуальные образы российских граждан с неизвестными целями".

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Зачем американцам биоматериал из России?
Темы боиматериал лаборатории границы России
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