В НАТО рассказали о вариантах ответа на прекращение действия ДРСМД.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс готовит план действий на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким заявлением он выступил в пятницу 25 января после заседания Совета НАТО — Россия, на котором сторонам не удалось придти к согласию по вопросу о дальнейшем выполнении договора.
Столтенберг выразил желание сохранить действие ДРСМД, условия которого, по мнению НАТО, нарушает Российская Федерация. Инициатором прекращения действия ДРСМД стали США. По мнению Вашингтона, наличие у России ракеты 9М729 нарушает условия договора. Америка требует уничтожить эту ракету в течение 60 дней, а в противном случае угрожает выйти из договора.
— Мы начали процесс анализа того, что мы предпримем, если Россия не вернется к выполнению договора. Но в настоящий момент мы сфокусированы на том, чтобы вернуть ее к соблюдению, — отметил генсек.
В случае, если Россия не выполнит условий предъявленного ультиматума, генсек не исключает применения военных мер реагирования. Также Столтенберг сообщил о возможности выработки новых форм контроля за вооружениями России, Китая, Индии, Пакистана, Ирана и Северной Кореи.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российские военные предложили американским коллегам осмотреть вызвавшую разногласия ракету и убедиться, что она не подпадает под действие договора. Однако, представители Пентагона это приглашение проигнорировали.
Источник фото: "Правда.Ру"
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