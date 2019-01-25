Дипломаты США начали покидать Венесуэлу

Сотрудники диппредставительства США в Венесуэле и члены их семей выехали 25 января в аэропорт Каракаса. Об этом рассказал Assotiated Press американский чиновник. Для безопасного проезда 10 машин в аэропорт посольство США запросило у полиции Каракаса сопровождение.

23 января президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений его страны с США. Он потребовал, чтобы американское посольство немедленно свернуло свою работу, а его сотрудники покинули Венесуэлу в течение 72 часов.

24 января Госдепартамент распорядился отозвать из Каракаса американских госслужащих, "не отвечающих за реагирование на чрезвычайные ситуации, а также членов их семей". Всем гражданам США было рекомендовано покинуть страну.

При этом, Вашингтон заявил, что не планирует закрывать свое посольство в Венесуэле.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что США выступили против действующего президента Венесуэлы и призвали армию страны не подчиняться его указам.

В мае 2018 года Николас Мадуро также требовал от американских дипломатов покинуть страну.

Источник фото: flickr.com

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