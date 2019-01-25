Россия отказалась от контакта с самопровозглашенным президентом Венесуэлы.

Официальные представители России не собираются встречаться с самопровозглашенным "президентом" Венесуэлы Хуаном Гуайдо. На вопрос РИА Новости, планируются ли контакты с Гуайдо, директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин ответил: "Нет. Не планируются".
В то же время, дипломат не исключил возможность участия российской стороны в переговорах между властью и оппозицией в Венесуэле.
— Мы заявили, что если наши усилия будут востребованы, мы к этим усилиям готовы, у нас проблем с этим нет, — отметил Щетинин.
Напомним, что 24 января президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, российский лидер осудил "грубые вмешательства других стран в дела Венесуэлы". Темы военной и экономической помощи в беседе не затрагивались.
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег государства, поддержавшие Гуайдо, от военного вмешательства в дела Венесуэлы.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Владимир Жириновский предложил отправить в Венесуэлу для защиты правительства Мадуро российские войска.
Источник фото: Voice of America
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