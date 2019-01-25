Столтенберг: позиции России и НАТО по Украине и ДРСМД разошлись

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал об итогах переговоров с представителями России, проходивших в Брюсселе 25 января. Главными темами встречи стали ситуация на Украине и намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который якобы нарушила Российская Федерация. Ни по одному из этих вопросов договориться не получилось. Тем не менее, генсек подчеркнул важность и полезность такого диалога.

— На сегодняшней встрече мы обсудили самые важные темы, касающиеся североатлантической безопасности. Наши встречи не всегда проходят просто, но именно поэтому они так важны, — отметил Столтенберг.

Напомним, что страны НАТО обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а США даже угрожают выйти из этого договора.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Министерство обороны России продемонстрировало иностранным военным атташе ракету, наличие которой в российской армии вызвало претензии со стороны США. Американские военные от приглашения осмотреть критикуемое ими оружие отказались.

Источник фото: "Правда.Ру"

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