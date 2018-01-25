Порошенко потребовал от журналистки снять вышиванку

Президент Украины Петр Порошенко На Всемирном экономическом форуме в Давосе в ответ на неудобный вопрос корреспондента в вышиванке потребовал снять ее и говорить с ним на украинском языке.

Фото: официальный сайт президента Украины

Как сообщает украинская телевизионная служба новостей, журналистка задала президенту Украины вопрос: «Зачем вы приняли закон о войне?»

Порошенко посоветовал ей снять вышиванку. Также он отметил, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском. При этом сам Порошенко в Давосе выступал на английском.

На заявление о том, что президент Украины прекрасно понимает русский язык, Порошенко ответил, что понимает "и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском".

По данным ТСН, разговор прекратила охрана.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что силовики, участвовавшие в боях в аэропорту Донецка в 2015 году, могут сравниться со спартанцами.

Порошенко в своем обращении о случаю Дня сухопутных войск украинских ВС заявил, что "навеки войдет в историю Украины подвиг "киборгов" донецкого аэропорта, превзошедший славу трехсот спартанцев, несокрушимость и стремительность "Черной бригады", стойкость, мужество и непобедимость всех воинов".

По его словам, служащие сухопутных войск "ежедневно доказывают, что нет такой силы, что может нарушить дух и волю украинского воина".

Напомним, в Киеве "киборгами" называют участников длившихся 242 дня боев за аэропорт Донецка. Все здания на его территории были разрушены в ходе столкновений