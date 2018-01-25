Власти отучат россиян пить одеколон и "боярку" с помощью рвоты

Руководство ФАС не поддержало идею Минздрава запретить продажу дешёвых спиртосодержащих жидкостей.

Фото: Кадр из фильма Джентльмены удачи

В список таких веществ включены средства для дезинфекции, одеколоны, моющие средства на основе спирта, которые используют не по назначению.

Специалисты регулятора в качестве меры предосторожности предложили добавлять к ним вещества, которые вызывают рвотный рефлекс.

Ранее регулятор отклонил проект стратегии Минздрава о формировании здорового образа жизни из-за обнаруженных неточностей. По мнению ФАС, в проекте Минздрава по формированию здорового образа жизни есть противоречия и неточности, а также не хватает информации по уже выполненным проектам.

Кроме того, ведомство не поддержало идею устанавливать акцизы для сладких напитков и продуктов с высоким содержанием соли.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Омске на проспекте Менделеева экипаж ГИБДД остановил забитый коробками автомобиль "Тойота-Лайт-Айс". Салон иномарки был заполнен картонными коробками, в которых оказались спирт и парфюмерная настойка боярышника.

Документов на товар у 60-летнего водителя не было. Для разбирательства мужчина был доставлен в городской отдел полиции. Полицейские выяснили, что водитель перевозил в автомобиле 18 коробок с канистрами этилового спирта, коробку с сигаретами и 880 бутыльков ("фуфыриков") боярышника.