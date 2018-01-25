"Что это такое?": американский генерал удивился украинским танкам

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес был удивлен просьбам Киева о помощи вооружением от стран Запада при наличии танки на экспорт.

Фото: flickr.com/министерство обороны Украины

Рассказывая о визите на Харьковский танковый завод, Ходжес выразил восхищение этим предприятием.

По его словам, "Харьков был очень важным городом во времена Второй мировой войны. Т-34, возможно, самый знаменитый танк Второй мировой, был разработан и производился именно там".

Ходжес подчеркнул, что во время визита на завод заметил новые машины. "Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это?" - "Это на экспорт" - "Экспорт? Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки?" - удивился Ходжес.

Генерал сообщил, что "они имеют техническую возможность производить действительно очень хорошие вещи, но из-за того, каким образом построена их оборонная промышленность, и из-за недостаточной прозрачности они не покупают, не могут себе позволить".

20 января сообщалось, что Соединенные Штаты сами оплатят часть новой военной помощи, которая будет предоставлена Украине и будет включать поставки противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

"Правда.Ru" ранее писала о том, что министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что страна отправит в зону "АТО" самые современные свои танки - "Оплот".

Полторак заявил, что "после завершения всех процедур предприятия Харькова, которые производят бронированную технику, получат заказ на поставку техники более, чем за 26 лет до этого".

По его словам, "Оплот" - современная боевая машина, которая экспортируется во многие страны мира, но отсутствует на вооружении ВСУ.

Полторак подчеркнул, что после того, как будут завершены все процедуры, "предприятия Харькова, которые производят бронированную технику, получат заказ на поставку техники более, чем за 26 лет до этого"