МОК разрешил российскому флагу развеваться над Олимпиадой

Международный олимпийский комитет заявил о том, что демонстрация флага страны со стороны отдельных болельщиков и любителей спорта не может быть запрещена, даже если ее национальный олимпийский комитет временно отстранён.

Фото: kremlin.ru

Напомним, ранее сообщалось, что на трибунах в Пхёнчхане нельзя будет доставать триколор, иначе это может быть расценено как нарушение регламента.

В МОКе разъяснили порядок использования российского флага на Играх в Пхёнчхане. Как говорится в сообщении пресс-службы МОК, болельщики смогут свободно проносить триколор на трибуны.

Тем не менее при этом олимпийский комитет призывает российских болельщиков не использовать флаг страны в формате "организованной политической демонстрации".

В этом случае МОК "оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года". Непосредственно в этот день исполком отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в сообщении, размещенном на сайте оргкомитета Игр, говорилось, что в конце прошлого года МОК разрешил "чистым" российских атлетам поехать в Южную Корею, но только в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" и под нейтральным флагом.

Тогда сообщалось, что российские флаги все же могут появится на Играх, но только на церемонии закрытия, и в том случае, если Москва выполнит все требования МОК.