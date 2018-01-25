США признали, что им нечем ответить на российский "Статус-6"

Американские военные пришли к выводу, что российский подводный плавательный аппарат "Статус-6" с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн - это вызов, на который у США нет ответа.

Как пишет The National Interest, старший научный сотрудник по программам защиты института Heritage Foundation, офицер ВМС США в отставке Томас Каллендер пояснил, что с учетом максимальной скорости ["Статуса-6"] более 29 метров в секунду и глубину погружения более километра, это"трудная цель для уничтожения с помощью действующего оружия".

Отмечается, что в настоящее время у США есть торпеды Mark-48, которые при максимальной дальности 55 километров и глубине погружения 800 метров не рассчитаны на уничтожение "Статуса-6".

Каллендер приходит к выводу, что "если бы российская торпеда находилась вблизи своей максимальной глубины, основное оружие ВМФ не смогло бы достичь и ликвидировать ее".

Он также заявил, что если Пентагон получит необходимое финансирование, то найдет способ ликвидации "Статуса-6". Наиболее предпочтительным средством для этого эксперт назвал морские патрульные самолеты P-8 Poseidon и P-3 Orion.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что концепция подводного аппарата "Статус-6" с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн является реликтом советской эпохи. Об этом заявил старший научный сотрудник американского Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия Николай Соков.

По его мнению, "эта концепция очень старая, берет свое начало с дней, когда межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок были немногочисленны, ненадежны и уязвимы".

"В наши дни трудно увидеть большую ценность в 100-мегатонном медленном транспортном средстве, - цитирует Сокова издание The National Interest. Что касается случайного показа слайда с изображением "Статуса-6" по российскому телевидению в ноябре 2015 года, то американский эксперт счел его "мистификацией, предназначенной для отвлечения американской разведки".