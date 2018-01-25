Хозяйка "хмурой кошки" отсудила сотни тысяч долларов за глупые мемы

Американка Табата Бандесен, хозяйка кошки-мема Grumpy Cat, отсудила 710 тысяч долларов у американской компании Grenade за нарушение авторских прав.

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Как сообщает Forbes, ранее представители компании заключили заключили контракт с Бандесен на использование образа Grumpy Cat для рекламы кофе Grumppuccino.

Выплаты женщине составили 150 тысяч долларов. При этом компания стала использовать изображение кошки и на других продуктах, а также начала выпускать с ней тематические футболки.

По словам юристов Grenade, Бандесен нарушила контракт: не упоминала о бренде в социальных сетях, тем самым провалив запуск продаж Grumppuccino, и вместе с кошкой отказалась от участия в посвященном Grumpy Cat фильме.

В суде присяжные встали на сторону женщины. Суд обязал компанию выплатить хозяйке животного 710 тысяч долларов.

Животные с особенной внешностью нередко становятся любимчиками пользователей соцсетей. "Правда.Ру" ранее писала о том, что всем известна Grumpy Cat, настоящее имя которой - Тардар Сос. И у нее действительно невероятно угрюмое выражение лица. Надо сказать, что сердитым животное делают врожденные особенности: короткие лапки и неправильный прикус.

Еще одна звезда интернета - пес по кличке Тунец, смесь чихуахуа и таксы, имеет врожденный дефект - неправильный прикус. Зверька справедливо сравнивают с героем мультсериала "Симпсоны" миллиардером Мистером Бернсом. Схожесть нашим героям предают выставленные вперед зубы, формирующие некое подобие хитрой ухмылки.