Китайские учёные заявили о том, что проводят исследования по изменению человеческой ДНК с 2015 года.
Как сообщает The Wall Street Journal, в китайских клиниках уже на протяжении трёх лет проводятся эксперименты по изменению генома человека методом CRISPR/Cas9.
Ранее была выдвинута идея о том, что многие онкологические заболевания могут вызываться, в частности, изменениями в ДНК человека. Исследователи пытаются исправить геном клеток, мутировавших при заболевании, и вернуть их в исходное состояние.
При этом подобные исследования запрещены во многих странах, включая США. Однако в Китае благодаря гибкому законодательству крупные клиники могут проводить такие опыты.
Эксперименты проводят на добровольцах, которые подписали соответствующее соглашение. С 2015 года в исследованиях участвовали 86 добровольцев, в основном онкобольные. Отмечается, что это существенно продвинуло вперёд китайскую медицину.
Как увеличить продолжительность человеческой жизни? Этот вопрос давно волнует ученых. Насколько продвинулись в решении проблемы старения современные генетики? Об этом Pravda. Ru рассказывает сотрудник Института биологии Коми Уральского отделения РАН, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Екатерина Прошкина.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
По данным источников в Сирии, два военных советника из Соединенных Штатов погибли в Африне.
Руководство ПАСЕ обнародовало резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине", в которой призвало Россию прекратить поддержку Донецка и Луганска.
Китайские военные считают, что Пекин и Москва должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона.
Кто может рассказать правду об ушедшем поэте? Вадим Туманов — последний из могикан поредевшего ближнего круга Владимира Высоцкого и сам по себе человек-легенда