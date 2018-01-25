Китайские ученые начали массовое редактирование ДНК граждан

Китайские учёные заявили о том, что проводят исследования по изменению человеческой ДНК с 2015 года.

Как сообщает The Wall Street Journal, в китайских клиниках уже на протяжении трёх лет проводятся эксперименты по изменению генома человека методом CRISPR/Cas9.

Ранее была выдвинута идея о том, что многие онкологические заболевания могут вызываться, в частности, изменениями в ДНК человека. Исследователи пытаются исправить геном клеток, мутировавших при заболевании, и вернуть их в исходное состояние.

При этом подобные исследования запрещены во многих странах, включая США. Однако в Китае благодаря гибкому законодательству крупные клиники могут проводить такие опыты.

Эксперименты проводят на добровольцах, которые подписали соответствующее соглашение. С 2015 года в исследованиях участвовали 86 добровольцев, в основном онкобольные. Отмечается, что это существенно продвинуло вперёд китайскую медицину.

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