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Источник Правда.Ру

Китайские ученые начали массовое редактирование ДНК граждан

Мир

Китайские учёные заявили о том, что проводят исследования по изменению человеческой ДНК с 2015 года.

Китайские ученые начали массовое редактирование ДНК граждан. 382214.jpeg

Как сообщает The Wall Street Journal, в китайских клиниках уже на протяжении трёх лет проводятся эксперименты по изменению генома человека методом CRISPR/Cas9.

Ранее была выдвинута идея о том,  что многие онкологические заболевания могут вызываться, в частности, изменениями в ДНК человека. Исследователи пытаются исправить геном клеток, мутировавших при заболевании, и вернуть их в исходное состояние.

При этом подобные исследования запрещены во многих странах, включая США. Однако в Китае благодаря гибкому законодательству крупные клиники могут проводить такие опыты.

Эксперименты проводят на добровольцах, которые подписали соответствующее соглашение. С 2015 года в исследованиях участвовали 86 добровольцев, в основном онкобольные. Отмечается, что это существенно продвинуло вперёд китайскую медицину.

Как увеличить продолжительность человеческой жизни? Этот вопрос давно волнует ученых. Насколько продвинулись в решении проблемы старения современные генетики? Об этом Pravda. Ru рассказывает сотрудник Института биологии Коми Уральского отделения РАН, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Екатерина Прошкина.

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