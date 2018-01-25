Дан ответ: почему Путин не пойдет на дебаты-2018

Российские оппозиционеры снова упрекают президента России Владимира Путина в нежелании участвовать в дебатах.

kremlin.ru

Как пишет на Эхе Москвы Дмитрий Быков, "такая молчаливость воспринимается уже не как сила, а как бессодержательность, отсутствие программы, даже некоторая нелегитимность (потому что источником его легитимности был Ельцин, а от ельцинской России уже ничего не осталось). Человек ведь может молчать по двум причинам. Либо ему не о чем с нами говорить, либо у него вообще проблемы с диалогом и он боится любых дискуссий".

По его словам, Путину якобы "нечего сказать, нечего продемонстрировать, кроме ссоры со всем миром и огромного количества людей, которым при нем комфортно стагнировать".

Как ранее сообщал Politonline.ru, руководство КПРФ в лице ее лидера Геннадия Зюганова добивается дебатов между кандидатом от партии Павлом Грудининым и президентом России Владимиром Путиным.

По словам Зюганова, "президент говорил о том, что очень важно, чтобы на выборы вышли кандидаты с созидательной программой. Мы ее выдвинули, мы выдвинули талантливого кандидата. Мы настаиваем на публичных дебатах с основным кандидатом - президентом Путиным".

Отметим, что в дебатах намерены участвовать и Павел Грудинин, и Владимир Жириновский, и Ксения Собчак, и Григорий Явлинский, и Борис Титов. Большинство хочет дебатировать непосредственно с Путиным, а не с его представителями.

Тем не менее Путин уже заявил о своем неучастим в процессе. А между собой участники дебатировать не хотят - к примеру, Грудинину не интересно встречаться с Собчак, потому что "у нее нет программы". Жириновский считает, что дебаты не должны быть монотематическими, в них следует сталкивать программы целиком.

Собственно, оппозиция тоже настаивает на дебатах, по сути дела пытаясь наложить американскую реальность на российскую. Якобы в тех же США, Великобритании и Франции в дебатах порой решается, кому отдаст предпочтение колеблющийся электорат.

Многие эксперты уже высказались в том духе, что это ошибочная позиция, поскольку в США этим дело не ограничивается. Кампания на выборах - это постоянные поездки по стране и встречи, иногда по несколько в день, причем в разных местах, а также сбор средств.

В России же программы у кандидатов есть, но нельзя сказать, что в эпоху всеобщей интернетизации они знакомы многим избирателям. Кандидаты не ездят по стране и не работают точечно с электоральными группами - например, не пытаются встретиться с рабочими или фермерами. И дебаты не станут волшебным пропуском в головы людей.

Так что нежелание участвовать в дебатах - это привилегия политика, который чувствует свое преимущество.

"Закон дает право участвовать или не участвовать в дебатах. Но представители оппозиции что делают? Им не важны последствия принимаемых решений - они просто апеллируют к потребностям граждан, обещая им "мы бы сделали так, мы бы сделали эдак", А говорить о том, что надо с сегодня на завтра обеспечить всех жильем, сделать всех счастливыми, богатыми и здоровыми - это разговор не на равных",- делился в 2012 году Путин.