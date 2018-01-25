The Guardian: Ассанж тихо гибнет в посольстве Эквадора

Врачи пришли к выводу, что дальнейшее нахождение основателя WikiLeaks в посольстве Эквадора может негативно сказаться на его здоровье.

Как пишет The Guardian, медики заявили, что "постоянное заключение физически и психически опасно для него. Ассанж не имел доступа к солнечному свету, соответствующей вентиляции или внешнему пространству более пяти с половиной лет. Это привело к значительному ущербу для здоровья".

Cам создатель разоблачительного сайта, как сообщала уже "Правда.Ру", сейчас проживает в эквадорской дипмиссии в Лондоне, где ему с 2012 года предоставляется убежище. В мировых СМИ появилась информация о том, что главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж получил паспорт гражданина Эквадора.

Что характерно, МИД Эквадора не стал подтверждать или опровергать сообщения СМИ о предоставлении Джулиану Ассанжу гражданства страны. По данным агентство EFE, "министерство иностранных дел Эквадора подчеркивает, что не будет реагировать на слухи и на передаваемую вне правильного контекста информацию, касающуюся этого случая".