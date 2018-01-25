Составлен список супероружия современности

Западные эксперты составили список "супероружия современности", в который включили бомбу и танк из России.

Как пишет Bild, самым сильным оружием России является авиационная вакуумная бомба повышенной мощности, известная как "папа всех бомб", превосходящая самый мощный неядерный американский снаряд.

По данным издания, взрывная сила боеприпаса сопоставима с атомной бомбой. Тем не менее, российскому снаряду все-таки может составить конкуренцию американская "мать всех бомб".

В список супероружия также вошли новейший танк Т-14 "Армата", который быстрее американского "Абрамса" (80 километров в час против 64-х) и обладает более мощной пушкой, способной стрелять до 12 раз в минуту.

Отмечается, что в списке есть китайские ракеты DF-21D "Восточный ветер", немецкий танк "Леопард 2", израильская ПРО "Железный купол", американский авианосец класса "Нимиц", истребитель F-22 "Рэптор" и бомбардировщик B-2 Спирит.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман заявил, что главная инновация российского танка Т-14 "Армата" - необитаемая башня является и его главным недостатком.

"У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя. Нельзя полагаться только на датчики - они могут быть выведены из строя вражеским огнем", - цитирует Кофмана The National Interest.

Аналитик при этом умолчал, что высунувшийся по пояс из брони командир танка также рискует попасть под огонь. Одной из целей оснащения "Арматы" необитаемой башней стала как раз забота о безопасности танкистов. Башня - первая мишень для противотанковых средств поражения. Удачное попадание управляемой ракеты или снаряда вызывает детонацию боезапаса, что гарантирует гибель танка вместе с экипажем.

Поместив экипаж в изолированную бронекапсулу в танковом корпусе, разработчики "Арматы" дали ему дополнительный шанс на выживание.