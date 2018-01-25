В МИД России заявили, что страна ответит на новые санкции США против РФ, если они будут введены.
Как пояснил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков,"необходимо дождаться развития событий с точки зрения объявления американцами тех или иных решений. А отвечать мы, безусловно, будем".
По его словам, варианты ответа находятся в проработке. Напомним, экономические санкции стран Запада против РФ были введены в 2014 году. Президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что доклад о новых санкциях будет опубликован 29 января.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно.
Стоит отметить, что в этом законе прямо указывается намерение США и дальше противодействовать реализации проекта "Северный поток-2" ради американских экономических интересов.
Маккейн и Кардин призвали администрацию выполнять свои обязательства в рамках этого закона. По их мнению, пока этого не происходит.
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