Спецпрокурор Роберт Мюллер заявил о о том, что согласовал с юрисконсультами темы, по которым он будет брать показания с президента США Дональда Трампа.
Как пишет CNN, сам Мюллер настаивает на обстоятельном и без лишних помех разговоре с главой государства. При этом юрисконсульты намерены максимально сузить круг вопросов, предназначенных для Трампа.
Фактически, спецпрокурор будет вправе добиваться, чтобы президент США давал показания перед большим жюри присяжных. Напомним, в это случае свидетель обязан прямо отвечать на все поставленные вопросы, которые позже могут использоваться в качестве улики или доказательства в суде.
Напомним, Трамп заявил, что готов дать под присягой показания Мюллеру, который ведет расследование по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. По словам президента, беседа может состояться через "две или три недели".
Напомним, американские спецслужбы, спецпрокурор Роберт Мюллер и конгресс проводят расследование о якобы "вмешательстве" России в выборы президента США в 2016 году. Параллельно ведутся расследования сообщений о якобы связях Дональда Трампа с нашей страной.
По словам Трампа, "вот как все было, чтобы вы понимали. Не было никаких заговоров. Не было никакого вмешательства. Я с нетерпением жду [допроса]".
Напомним, расследование возможного вмешательства России в американские выборы ведется с 2016 года, в мае 2017 года его возглавил Роберт Мюллер.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по словам посла Соединенных Штатов в России Джона Хантсмана, если Кремль в 2018 году попытается вмешаться в американские выборы, то на отношениях между двумя странами можно будет поставить крест. Правда, что именно будет подразумеваться под "вмешательством" - факты или мнения на этот счет кого-либо, включая самого Джона Хантсмана - посол не уточнил.
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