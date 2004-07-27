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Мария Бутина: Лукашенко сам вынудил людей выйти на протесты

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Ситуацию в Белоруссии жёстко прокомментировала общественный деятель Мария Бутина, получившая мировую известность после того, как была задержана в США в 2018 году. Ее, напомним, подозревали в шпионаже и сговоре с иностранным агентом в пользу РФ.

По ее словам, со стороны президента страны это был своеобразный "финт ушами, игра в Европу, который потерпел сокрушительное фиаско".

"Лукашенко пытался усидеть на двух стульях — ему это, как и предсказывали умные люди, не удалось. Причем он превзошёл все ожидания: за какие-то несколько дней умудрился поссориться со всеми странами сразу, заработать ненависть со стороны журналистов и превратить сомневающихся в ярых противников. Зато пиар какой. Тут не поспоришь: о Беларуси теперь знают все. Сомнительная такая слава", — говорит Бутина.

По ее словам, Лукашенко сам создал предпосылки ситуации, которая теперь разворачивается в его стране:

"Это ж надо же было додуматься запустить антироссийскую риторику прямо перед выборами: то у него арест 33 граждан РФ, то он жёстко задерживает российских журналистов.

По данным МГИМО на конец прошлого года, большинство белорусов считали, что их страна должна взаимодействовать с Россией в рамках союза. Больше трети — 31,8% — высказались за "партнерские" отношения, а 10,2% белорусов считают, что сотрудничество Москвы и Минска должно быть "нейтральным". Необходимость во "враждебных" отношениях высказали 0,2% опрошенных.

Когда Лукашенко внезапно запустил антироссийскую риторику, электорату ничего не осталось, как просто быть против него".

Возможно, Мария Бутина и права. Но абсолютно пророссийским Лукашенко в общем-то и не был никогда. А "звоночки" о, мягко говоря, неоднозначном отношении белорусского батьки к России звенели давно.

Вот, только один пример. Об этом "Правда.Ру" писала в 2004-ом

Лукашенко разочаровался в России. Окончательно

На совещании с руководителями загранучреждений Александр Лукашенко озвучил новые приоритеты во внешней политике Белоруссии, сообщает сегодня издание "Русский Курьер". В качестве основы внешней политики страны отныне задекларированы суверенитет и независимость. По словам А. Лукашенко, "белорусское государство выходит из возраста неуверенной в себе юности и вступает в пору зрелого развития". Что же касается создания союзного государства России и Белоруссии, то дальнейшие шаги в этом направлении, по словам А. Лукашенко, придется отодвинуть на некоторое время. "Коль мы уткнулись лбом в стену и не преодолели ее, нельзя перед этой стеной сегодня стоять, молиться на нее или пытаться, еще хуже, долбить лбом эту стену, — сделал вывод глава республики, — Беларусь не "буферное государство" и не вассал той или иной страны".

Новыми ориентирами для сближения в экономической сфере А. Лукашенко назвал Украину и страны Балтии: "Этот пояс Балто-Черноморского региона — от Прибалтики, Беларуси до Черного моря через Украину — это весьма интересный политический и экономический вопрос", — сказал президент Белоруссии. Кроме того, глава государства назвал стратегическим партнёром страны Европейского союза.

Стоит отметить, что на данный шаг лидера Белоруссии подвигло, в том числе, смещение вектора российской политики в сторону Украины. После провала Белоруссией ряда этапных моментов по созданию союзного государства, таких как Конституционный акт и единая валюта, а также российско-белорусских газовых войн начала года, западный сосед России всё меньше внушает ей доверия и как экономический, и как политический партнёр.

В свою очередь, Украина и Россия начали ряд совместных экономических проектов. В их числе нефтепровод Одесса-Броды, который с 1 августа начнет заполняться нефтью российских компаний, а также проект совместного газотранспортного консорциума, который призван поставлять российский газ в Европу в обход Белоруссии.

Кроме того, Украина в лице президента Л. Кучмы делает также важные политические шаги навстречу РФ. Так, в понедельник стало известно о том, что президент Украины исключил тезис о подготовке страны к полноправному членству в НАТО и ЕС из Военной доктрины республики. Об этом говорится в указе президента, закрепившем решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 июля с. г. "О дальнейшем развитии отношений с НАТО с учетом результатов заседания комиссии Украина-НАТО на высшем уровне 29 июня 2004 года". Отметим, что этот указ был опубликован в понедельник — в то самое время, когда Владимир Путин находился на территории Украины и принимал участие в бизнес-форуме украинских и российских деловых кругов в Ялте.

На совещании с руководителями загранучреждений Александр Лукашенко озвучил новые приоритеты во внешней политике Белоруссии, сообщает сегодня издание "Русский Курьер". В качестве основы внешней политики страны отныне задекларированы суверенитет и независимость. По словам А. Лукашенко, "белорусское государство выходит из возраста неуверенной в себе юности и вступает в пору зрелого развития". Что же касается создания союзного государства России и Белоруссии, то дальнейшие шаги в этом направлении, по словам А. Лукашенко, придется отодвинуть на некоторое время. "Коль мы уткнулись лбом в стену и не преодолели ее, нельзя перед этой стеной сегодня стоять, молиться на нее или пытаться, еще хуже, долбить лбом эту стену, — сделал вывод глава республики, — Беларусь не "буферное государство" и не вассал той или иной страны".

Новыми ориентирами для сближения в экономической сфере А. Лукашенко назвал Украину и страны Балтии: "Этот пояс Балто-Черноморского региона — от Прибалтики, Беларуси до Черного моря через Украину — это весьма интересный политический и экономический вопрос", — сказал президент Белоруссии. Кроме того, глава государства назвал стратегическим партнёром страны Европейского союза.

Стоит отметить, что на данный шаг лидера Белоруссии подвигло, в том числе, смещение вектора российской политики в сторону Украины. После провала Белоруссией ряда этапных моментов по созданию союзного государства, таких как Конституционный акт и единая валюта, а также российско-белорусских газовых войн начала года, западный сосед России всё меньше внушает ей доверия и как экономический, и как политический партнёр.

В свою очередь, Украина и Россия начали ряд совместных экономических проектов. В их числе нефтепровод Одесса-Броды, который с 1 августа начнет заполняться нефтью российских компаний, а также проект совместного газотранспортного консорциума, который призван поставлять российский газ в Европу в обход Белоруссии.

Кроме того, Украина в лице президента Л. Кучмы делает также важные политические шаги навстречу РФ. Так, в понедельник стало известно о том, что президент Украины исключил тезис о подготовке страны к полноправному членству в НАТО и ЕС из Военной доктрины республики. Об этом говорится в указе президента, закрепившем решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 июля с. г. "О дальнейшем развитии отношений с НАТО с учетом результатов заседания комиссии Украина-НАТО на высшем уровне 29 июня 2004 года". Отметим, что этот указ был опубликован в понедельник — в то самое время, когда Владимир Путин находился на территории Украины и принимал участие в бизнес-форуме украинских и российских деловых кругов в Ялте.

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