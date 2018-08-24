Пакистан попросил Россию модернизировать украинские танки

Заместитель главы пакистанской государственной военно-промышленной корпорации "Heavy Industrues Taxila" Анвар Номан заявил, что у Российской Федерации есть все возможности модернизировать советские танки Т-80, что Пакистан закупил у Украины.
Так, Анвар Номан заявляет, что в данный момент Россия и Пакистан ведут переговоры по этому вопросу. Номан выразил надежду, что переговоры закончатся положительно, и в скором времени Россия окажет услугу его стране. В Пакистане уже ждут российских специалистов, делится замглавы "Heavy Industrues Taxila".
Складывается ощущение, что, судя по всему, два государства все-таки придут к взаимопониманию. России лишь осталось решить, что она хочет запросить у Пакистана в обмен на помощь.
Ни количество танков, закупленных Пакистаном у Украины, ни сумма контракта неизвестны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие страны поддержали РФ в споре об отравлении Скрипалей в городе Солсбери, Великобритания. Так, оказалось, что на стороне России выступили следующие страны: Белоруссия, Сирия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Иран, Венесуэла, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Никарагуа, Куба и Пакистан.
Холодные и недоверчивые пакистано-российские отношения заметно улучшились после того, как Пакистан встал на путь борьбы с мировым терроризмом. В 2007 году премьер-министр Российской Федерации Михаил Фрадков посетил страну с рабочим визитом. Он был первым российским министром за почти сорок лет, что посетил Пакистан. В 2011 году российское правительство поддержало заявку Пакистана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества и заявило, что страна эта является одним из главных стратегических и экономических партнером РФ в Азии.
Фото: википедия.
Читайте также:
Россия обзавелась новым союзником в Азии
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Представитель НАТО заявила, что развертывание армий вокруг России носит оборонительный характер. При этом Запад проговорился, что жестоко обманул Россию.
Наследницей Киевской Руси является Украина, а не Россия. Таково мнение 70% украинцев, принявших участие в социологическом опросе.
Согласно решению суда, все украденные Захарченко деньги, вплоть до копейки, пойдут впрок, на нужды Российской Федерации.
В госдепартаменте начали кампанию по троллингу Владимира Путина. Там создана должность "старшего советника по пагубной деятельности России и тенденциям".