Пакистан попросил Россию модернизировать украинские танки

Заместитель главы пакистанской государственной военно-промышленной корпорации "Heavy Industrues Taxila" Анвар Номан заявил, что у Российской Федерации есть все возможности модернизировать советские танки Т-80, что Пакистан закупил у Украины.

Так, Анвар Номан заявляет, что в данный момент Россия и Пакистан ведут переговоры по этому вопросу. Номан выразил надежду, что переговоры закончатся положительно, и в скором времени Россия окажет услугу его стране. В Пакистане уже ждут российских специалистов, делится замглавы "Heavy Industrues Taxila".

Складывается ощущение, что, судя по всему, два государства все-таки придут к взаимопониманию. России лишь осталось решить, что она хочет запросить у Пакистана в обмен на помощь.

Ни количество танков, закупленных Пакистаном у Украины, ни сумма контракта неизвестны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие страны поддержали РФ в споре об отравлении Скрипалей в городе Солсбери, Великобритания. Так, оказалось, что на стороне России выступили следующие страны: Белоруссия, Сирия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Иран, Венесуэла, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Никарагуа, Куба и Пакистан.

Холодные и недоверчивые пакистано-российские отношения заметно улучшились после того, как Пакистан встал на путь борьбы с мировым терроризмом. В 2007 году премьер-министр Российской Федерации Михаил Фрадков посетил страну с рабочим визитом. Он был первым российским министром за почти сорок лет, что посетил Пакистан. В 2011 году российское правительство поддержало заявку Пакистана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества и заявило, что страна эта является одним из главных стратегических и экономических партнером РФ в Азии.

Фото: википедия.

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