Названы новые санкции США из-за "дела Скрипалей"

Новые санкции в отношении Российской Федерации запретят ей американские кредиты, покупку оружия, а также продукции двойного назначения. Об этом сообщается в документе, опубликованном Федеральным регистром, официальным печатным органом правительства Соединенных Штатов Америки.

Ожидается, что санкции вступят в силу уже в следующий понедельник.

В документе, опубликованном Федеральным регистром, говорится о том, что Российская Федерация не только применяла химическое оружие, но делала это в отношении своих же собственных граждан.

Правительство США заявляет, что в соответствии с санкциями сходит на нет любая помощь Соединенных Штатов России. Кроме, разумеется, срочной гуманитарной помощь, отметили в Вашингтоне — например, поставки продуктов питания или сельскохозяйственных продуктов.

Основанием для санкций стало то, что Россия якобы отравила Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Соединенного Королевства, а также его дочь Юлию. Напомним, что инцидент произошел примерно около полугода тому назад, в марте, в британском городе Солсбери.

Ранее "Правда.Ру" приводила слова эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН, политолога-американиста Константина Блохина о том, как кажущиеся бесконечными антироссийские санкции могут повлиять на российскую экономику и вообще на страну в целом, а также о том, с кем же теперь Российской Федерации торговать и сотрудничать.

Фото: Fotodom. ru

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