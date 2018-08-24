Посольство предупредило россиян о происках британских спецслужб в Стоунхендже

Посольство Российской Федерации в Соединенном Королевстве предупредило россиян о том, что им стоит быть как можно более осторожными близ Стоунхенджа. По словам дипмиссии, там на них могут положить глаз британские спецслужбы.
Дело в том, что неподалеку от загадочного и таинственного сооружения находится город Солсбери. По словам представителей российского правительства, туристы из России могут привлечь внимание британских спецслужб, что разыскивают подозреваемых в отравлении Скрипалей. При первых же признаках неприятностей дипмиссия посоветовала гражданам РФ незамедлительно набирать номер посольства.
Напомним, что 4 марта в Солсбери случилось отравление Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлии. Отравлены мужчина и женщины были якобы нервнопаралитическим веществом "Новичок". По версии британской стороны, в инциденте виновата Россия. Москва же все обвинения в свой адрес отрицает. Буквально через несколько месяцев в Солсбери вновь произошло отравление двух местных жителей. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники британских правоохранительных органов заявляют, что, скорее всего, виной тому снова РФ и ее "Новичок".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследователи из Соединенного Королевства раскрыли главный секрет Стоунхенджа.
Фото: REX/Shutterstock
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