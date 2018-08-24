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Источник Правда.Ру

Немецкие СМИ: Меркель осадила европейское рвение грузин

Мир

В эфире немецкого телеканала "Welt" прозвучало мнение о том, что немецкий канцлер Ангела Меркель "усмирила пыл" рвущихся в Североатлантический альянс грузин. Случилось это во время ее прошлого визита в Тбилиси.

Немецкие СМИ: Меркель осадила европейское рвение грузин. 391184.jpeg

По словам Меркель, подобные рвения были и у Украины. Немецкий канцлер заметила, что ничем хорошим для страны это не закончилось.

Также Ангела Меркель заявила о том, что хотела бы упрочить сотрудничество между Германией и Грузией. Но по-настоящему же ей, конечно, хочется завязать дружбу с Азербайджаном — именно туда она отправится в следующую субботу. Эта страна интересна Германии тем, что у нее есть просто огромные запасы природного газа. Понятное дело, что Берлин заинтересован в нем.

Ранее "Правда.Ру" приводила слова российского президента Владимира Путина о том, что же случится, если Грузия и Украина войдут в состав НАТО. По словам главы РФ, Москва бы отнеслась крайне отрицательно к такому развитию событий. Путин заявил, что Кремль бы рассмотрел это как угрозу национальной безопасности России. Продвижение Североатлантического альянса еще дальше на восток далеко не то, в чем заинтересована РФ.

Также "Правда.Ру" рассказывала о том, почему же Соединенные Штаты Америки столь сильно хотят видеть Грузию в Североатлантическом альянсе.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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