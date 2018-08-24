Немецкие СМИ: Меркель осадила европейское рвение грузин

В эфире немецкого телеканала "Welt" прозвучало мнение о том, что немецкий канцлер Ангела Меркель "усмирила пыл" рвущихся в Североатлантический альянс грузин. Случилось это во время ее прошлого визита в Тбилиси.
По словам Меркель, подобные рвения были и у Украины. Немецкий канцлер заметила, что ничем хорошим для страны это не закончилось.
Также Ангела Меркель заявила о том, что хотела бы упрочить сотрудничество между Германией и Грузией. Но по-настоящему же ей, конечно, хочется завязать дружбу с Азербайджаном — именно туда она отправится в следующую субботу. Эта страна интересна Германии тем, что у нее есть просто огромные запасы природного газа. Понятное дело, что Берлин заинтересован в нем.
Ранее "Правда.Ру" приводила слова российского президента Владимира Путина о том, что же случится, если Грузия и Украина войдут в состав НАТО. По словам главы РФ, Москва бы отнеслась крайне отрицательно к такому развитию событий. Путин заявил, что Кремль бы рассмотрел это как угрозу национальной безопасности России. Продвижение Североатлантического альянса еще дальше на восток далеко не то, в чем заинтересована РФ.
Также "Правда.Ру" рассказывала о том, почему же Соединенные Штаты Америки столь сильно хотят видеть Грузию в Североатлантическом альянсе.
Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ
Читайте также:
Грузия и Украина: как относятся друг к другу жители…
Грузия рискует потерять государственность
Как Саакашвили может перевернуть ситуацию в Грузии
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Представитель НАТО заявила, что развертывание армий вокруг России носит оборонительный характер. При этом Запад проговорился, что жестоко обманул Россию.
Наследницей Киевской Руси является Украина, а не Россия. Таково мнение 70% украинцев, принявших участие в социологическом опросе.
Согласно решению суда, все украденные Захарченко деньги, вплоть до копейки, пойдут впрок, на нужды Российской Федерации.
В госдепартаменте начали кампанию по троллингу Владимира Путина. Там создана должность "старшего советника по пагубной деятельности России и тенденциям".