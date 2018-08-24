Украинцев наградили за подавление "Пражской весны"

В Одесской области власти Украины торжественно отметили 50-летие со дня начала операции "Дунай". В ходе нее, напомним, в 1968 году в существовавшую тогда еще Чехословакию вторглись войска Организации Варшавского договора.

Кратко напомним, каким именно образом развивались тогдашние события. Первым секретарем ЦК КПЧ тогда был Александр Дубчек. Он провозгласил так называемую идею "социализма с человеческим лицом" - хотел расширить круг свобод чехословакам и предоставить гражданам страны дополнительные права. Но СССР его политический вектор оказался не по душе и совместно с Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей и Румынией он ввел свои войска в Чехословакию.

И вот, в этом году, по случаю 50-летия с начала операции, участники ее, проживающие на Украине, вновь встретились вместе. Они вспоминали былое. Многие из них заявляли, что были тогда вне политики и всего лишь выполняли свой солдатский долг. В конце торжественной встречи представители украинского правительства провели церемонию награждения.

Согласно статистике, в период Пражской весны погибло более ста советских солдат и военнослужащих стран Варшавского договора, а также столько же мирных жителей Чехословакии. Ранено же было около полутысячи чехословаков.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что чехи осудили действия Советского Союза в 1968 году и прозвали советских солдат оккупантами. Президент Российской Федерации Владимир Путин же заявил, что Россия осуждает те действия СССР, но ни в коем случае не несет за них ответственность.

Фото: википедия

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