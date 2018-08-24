Китай посоветовал США умерить великодержавность

Пекин призвал Вашингтон вспомнить, иные государства имеют право решать, какой будет их внутренняя политика.

Эти мысли, выраженные представителем МИД КНР Лу Каном, стали ответом на заявление США, что решение правительства Сальвадора о налаживании отношений с Китаем угрожает экономике и безопасности американского континента.

Отметим, Сальвадор на текущей неделе установил связь с Китаем, разорвав отношения с Тайванем Лу Кан отметил, случившееся не нарушает норм международного права, а некоторым государством следует вспомнить об уважении к праву других устанавливать внутреннюю политику самостоятельно и прекратить "великодержавный гегемонизм".

Кроме того, дипломат назвал подобные заявления вмешательством во внутренние дела другого государства. Он подчеркнул, 21 августа Пекин установил дипотношения с 25 странами, в том числе и с США.

Стоит отметить, Сальвадор — 3 государство, что за последние месяцы отказалось от Тайваня в пользу Китая. Ранее это сделали Доминиканская Республика и Буркина-Фасо.

Китайский МИД много раз заявлял: тайваньский вопрос наиболее чувствительный в двусторонних отношениях США и КНР. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией.

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