Россию обвинили в ссорах американцев из-за прививок

"Российские тролли" распространяют в соцсетях сообщения о вакцинах, эта информация сеет раздор среди американцев. Об этом заявили эксперты из Университета Джорджа Вашингтона (США).
В исследовании отмечается, что "тролли" и боты в Twitter публикуют сообщения о прививках, этих постов больше, чем у обычного пользователя. Так поступают, когда хотят учинить раздор по какому-либо вопросу.
Аргументы приводятся как "за", так и "против" вакцинации, пояснено в докладе. Такое поведение может усилить полемику и отрицательно сказаться на состоянии здоровья американских граждан.
Стоит отметить, что законодатели США многократно критиковали Facebook и Twitter: они мало работают над подавлением "российского влияния" на своей "территории". Так, спецпрокурор Роберт Мюллер убежден, через эти соцсети российская сторона пыталась влиять на выбор американского народа в 2016 году.
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