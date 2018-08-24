СМИ раскрыли, кто возглавляет и оплачивает заговор против Трампа

Некоторое время назад действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что социальные сети создали заговор против американской Республиканской партии и его самого.

Спустя время средства массовой информации выяснили, что обвинения главы США отнюдь на являются беспочвенными.

Выяснилось, что за заговором против Дональда Трампа стоит миллиардер Джордж Соррос. Он объявил Трампу войну сразу после того, как тот стал президентом США. Так, Соррос организовал целую сеть сотрудничества "левых" средств массовой информации, а также Facebook и Twitter. Целью сотрудничества является дискредитация деятельности Трампа и его образа.

88-летний Джордж Соррос вообще отличается политической активностью и твердой общественной позицией. Так, например, несколько лет назад глава Украины Петр Порошенко наградил американского миллиардера орденом Свободы за оказание финансовой помощи стране и "утверждение демократии" в ней. Соррос заявлял, что не видит причин не верить в то, что Российская Федерация напала на Украину, и "нападение" это называл "вызовом всему европейскому сообществу". У себя на родине же Соррос прослыл одним из тех, кто активно выступает за легализацию марихуаны и декриминализацию наркотиков.

Негативное отношение Джорджа Сорроса к Дональду Трампу сложилось по целому ряду причин. Так, например, из-за того, что последний стал президентом Соединенных Штатов Америки, Соррос потерял миллиард долларов — неудачно вложился в ценные бумаги. Также поговаривают о тесных дружественных связях американского миллиардера с Хилари Клинтон.

Полтора года назад Соррос назвал Трампа "мошенником, обманщиком и диктатором". Неудивительно, что именно этот человек возглавил финансирование нивелирования в СМИ "правой" пропаганды и уклон их в сторону демократов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что адвокат действующего президента Соединенных Штатов Америки поделился мнением о том, как Трамп может стать причиной бунтов в стране.

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